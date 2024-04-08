Mahsur kalan kediyi kurtarmak için 5 saat süren ikna çabası: Sahibi izin vermedi

Sahibinin olmadığı bir evde bir haftadan beri kedi sesi duyanlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olayı duyan hayvanseverlerden avukat Gurbet Bilbay da eve gitti. Ekipler, ev sahibi M.C.’ye ulaşamayınca bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra tekrar bölgeye gelen ekipler, M.C.’ye ulaşarak kedinin içeride kaldığını söyledi. Ancak ev sahibi, şehir dışında olduğunu ve evinin kapısının açılmasına izin vermediğini söyledi. Bunun üzerine avukat Bilbay, Mardin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nu ve nöbetçi savcılığı haberdar etti. Yapılan 5 saatlik görüşme sonucunda M.C. ikna edildi ve ailesinden birini eve gönderdi. Bu kişinin kapıyı açmasıyla kedi, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kediyi alarak sağlık kontrolü için veterinere götüren Avukat Gurbet Bilbay, M.C. hakkında ‘Hayvana eziyetten’ şikayetçi oldu.