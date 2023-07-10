Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye para cezası

Şile Otoyolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye attığı tespit edilen sürücüye 5 bin 887 lira cezası yazıldı.

Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye para cezası

DHA'nın haberine göre, İstanbul Şile Otoyolu'nda, 6 Temmuz Perşembe günü otomobiliyle makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye ait görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda otoyolda otomobiliyle makas atan sürücünün S.K. olduğu belirleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Sürücü S.K'ye "şerit ihlali yapmak", "makas atmak", "kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak", "yakın takip" ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından toplam 5 bin 887 lira ceza yazılırken, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı.

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