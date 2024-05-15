Panathinaikos Başkanı’ndan Fenerbahçe açıklaması

Ergin Ataman'ın öğrencileri Maccabi Tel Aviv'i saf dışı bırakarak Final Four'un yolunu tuttu.

Yeşil Beyazlılar dörtlü finalde Fenerbahçe BEKO ile eşleşti.

THY EuroLeague’de şampiyonu belirleyecek Dörtlü Final organizasyonu, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak.

Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Berlin'de Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.

Fenerbahçe - Panathinaikos arasındaki ilk mücadele 24 Mayıs saat 19:00’da başlayacak.

Dev maç öncesi Panathinaikos’un Başkanı Dimitris Giannakopoulos sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Yunan basını Giannakopoulos'un sözlerini Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumladı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Sana şeref sözü veriyorum, Avrupa'dakini alsak bile sana yemin ederim ki benim bir sığınağım var.

Nerede olduğunu biliyorsun.

Ona açık bir çek vereceğim ve ona istediğin rakamı yazmasını söyleyeceğim.

İstiyoruz ve bir daha asla ayrılmayacağız.

Sana başka bir şey söylemiyorum.