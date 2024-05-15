Panathinaikos Başkanı’ndan Fenerbahçe açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Panathinaikos Başkanı’ndan Fenerbahçe açıklaması
Euroleague Final Four’da Fenerbahçe BEKO’nun rakibi Panathinaikos’un Başkanı Dimitris Giannakopoulos dörtlü final öncesi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Ergin Ataman'ın öğrencileri Maccabi Tel Aviv'i saf dışı bırakarak Final Four'un yolunu tuttu.

Yeşil Beyazlılar dörtlü finalde Fenerbahçe BEKO ile eşleşti.

THY EuroLeague’de şampiyonu belirleyecek Dörtlü Final organizasyonu, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak.

Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Berlin'de Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.

Fenerbahçe - Panathinaikos arasındaki ilk mücadele 24 Mayıs saat 19:00’da başlayacak.

Dev maç öncesi Panathinaikos’un Başkanı Dimitris Giannakopoulos sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Yunan basını Giannakopoulos'un sözlerini Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumladı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

287292481-1067527600549804-6098338509032677958-n.jpg

Sana şeref sözü veriyorum, Avrupa'dakini alsak bile sana yemin ederim ki benim bir sığınağım var.

Nerede olduğunu biliyorsun.

Ona açık bir çek vereceğim ve ona istediğin rakamı yazmasını söyleyeceğim.

İstiyoruz ve bir daha asla ayrılmayacağız.

Sana başka bir şey söylemiyorum.

İlgili Haberler
Mourinho Aziz Yıldırım'ı küplere bindirecek
Filenin Sultanları Erik Dalı oynadı. Beğeniler yağmur gibi yağdı
Panathinaikos Başkanı göğsünü gere gere poz verdi
Panathinaikos Başkanı göğsünü gere gere poz verdi
Panathinaikos Başkanı yargı dağıttı
Panathinaikos Başkanı yargı dağıttı
Fatih Terim'in altından Acun Ilıcalı çıktı. Panathinaikos Başkanı kararını resmen açıkladı
Panathinaikos başkanını çıldırttı. Fatih Terim'in biletini kestiler
Panathinaikos taraftarı çıldırdı. Bütün stat Fatih Terim'i yuhaladı
Son Haberler
İslamcıların bir bileni Dilipak AKP-MHP hattında yaşananları açıkladı. Flaş Sinan Ateş detayı Gündem
İslamcıların bir bileni Dilipak AKP-MHP hattında yaşananları açıkladı. Flaş Sinan Ateş detayı
ABD’den İsrail’e kötü haber. Biden veto edecek Dünya
ABD’den İsrail’e kötü haber. Biden veto edecek
Ünlü şarkıcı 2023’te 1 milyar 300 bin TL kazandı Magazin
Ünlü şarkıcı 2023’te 1 milyar 300 bin TL kazandı
Sektörün uzman ismi açıkladı! Ev kiralarında sınır kalkıyor mu Ekonomi
Sektörün uzman ismi açıkladı! Ev kiralarında sınır kalkıyor mu
Bakan: Köprü ve otoyol ücretleri çok düşüktü güncelledik Gündem
Bakan: Köprü ve otoyol ücretleri çok düşüktü güncelledik
Aziz Yıldırım: 6 yıl önce gönderdiler. Şimdi 'Gel kurtar' diyorlar Spor
Aziz Yıldırım: 6 yıl önce gönderdiler. Şimdi 'Gel kurtar' diyorlar
Aziz Yıldırım'ı gören Rambo Okan cin çarpmışa döndü Spor
Aziz Yıldırım'ı gören Rambo Okan cin çarpmışa döndü