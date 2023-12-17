Makinenin devrilmesini önlemeye çalışırken canından oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan bir mısır kurutma fabrikası bahçesinde meydana gelen olayda, Mısır alım satımı yapan Mustafa Yıldızoğlu, fabrikada bulunan hububat aktarımında kullanılan helezon makinesinin devrilmek üzere olduğunu fark etti. Yıldızoğlu, bir süre tutmaya çalıştığı ancak ağırlığına dayanamayınca bıraktığı makinenin altında kaldı.

Fabrika çalışanlarının durumu fark etmesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri çağırıldı. Sağlık ekipleri Yıldızoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldızoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.