Makinenin devrilmesini önlemeye çalışırken canından oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Makinenin devrilmesini önlemeye çalışırken canından oldu
Şanlıurfa'da, mısır kurutma fabrikasında çalışan Mustafa Yıldızoğlu (48), helezon makinesinin devrilmesini engellemeye çalışırken altında kalarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan bir mısır kurutma fabrikası bahçesinde meydana gelen olayda, Mısır alım satımı yapan Mustafa Yıldızoğlu, fabrikada bulunan hububat aktarımında kullanılan helezon makinesinin devrilmek üzere olduğunu fark etti. Yıldızoğlu, bir süre tutmaya çalıştığı ancak ağırlığına dayanamayınca bıraktığı makinenin altında kaldı.

devrilmesini-engellemeye-calistigi-makinenin-altinda-kalip-oldu-2772-dhaphoto1.jpg

Fabrika çalışanlarının durumu fark etmesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri çağırıldı. Sağlık ekipleri Yıldızoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldızoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

devrilmesini-engellemeye-calistigi-makinenin-altinda-kalip-oldu-2772-dhaphoto2.jpg

devrilmesini-engellemeye-calistigi-makinenin-altinda-kalip-oldu-2772-dhaphoto3.jpg

Son Haberler
15 metreden buğday silosuna düşen işçi öldü Gündem
15 metreden buğday silosuna düşen işçi öldü
Elazığ’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2’si ağır 4 yaralı Gündem
Elazığ’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2’si ağır 4 yaralı
Eski polis memurunu alacak verecek meselesindenkafasından vurarak öldürdü Gündem
Eski polis memurunu alacak verecek meselesindenkafasından vurarak öldürdü
Türkiye'nin sorununu tek cümlede anlatan kadın. Herkes bu röportajı konuşacak Gündem
Türkiye'nin sorununu tek cümlede anlatan kadın. Herkes bu röportajı konuşacak
Çöpte çıkan yangın evlere ve arabalara sıçradı Yaşam
Çöpte çıkan yangın evlere ve arabalara sıçradı
Erzurum’da vatandaşlar doğada nadir görülen zıplayan örümceği görüntüledi Yaşam
Erzurum’da vatandaşlar doğada nadir görülen zıplayan örümceği görüntüledi