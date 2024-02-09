Malatya usulü Yassı Kadayıfı nasıl yapılır?

Birbirinden lezzetli yemeklerin olduğu Malatya’nın tatlıları da bir o kadar meşhur. Malatya’ya özgü ürünlerle yapılan bu yiyecekler damaklarınızda eşsiz lezzet bırakıyor.
Şimdi size vereceğimiz tatlı Malatya’ya özgü bir lezzet. Bu tatlı damaklarınızda lezzet şöleni yaratacak.
Malatya usulü Yassı Kadayıfı’nın yapımı oldukça pratik. Hepiniz kolaylıkla yapabileceksiniz.
İşte o eşsiz lezzetin tarifi…
Yassı Kadayıf (Malatya Usulü) Tarifi İçin Malzemeler
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı su
1 tatlı kaşığı maya(kuru)
Yarım çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
1 su bardağı un
Şerbeti için;
1 su bardağı+2 yemek kaşığı şeker
1.5 su bardağı şeker
4-5 damla limon
İç harcı;
Ceviz(ince dövülmüş)
Kızartmak için;
1.5 su bardağı sıvı yağ
Yassı Kadayıf (Malatya Usulü) Tarifi Nasıl Yapılır?
- Şerbeti hazır edelim ve soğumaya bırakalım, süt ve suyu geniş bir cam kaba koyalım..
- Maya, şeker ve tuzu ekleyip karıştıralım, unu ekleyip karıştıralım(kıvamı krepteki gibi olsun)
- 25-30 (ağzı streçli şekilde )dakika mayalanması için bekletelim.
- Tavamızı ısıtalım (yağ kullanmıyoruz)ve kepçe ile dökelim.
- İçi pişmeyecek alt kısmı hafif pembeleşsin yeter, bir bezin üzerine koyun.
- Pişenleri buharı çıkınca içine cevizden koyalım, ağzını poaça gibi bastırarak kapatalım.
- Ayrı bir tencere veya tavamıza yağı dökelim, yağ iyice kızınca kadayıfları atalım .
- İçine önlü arkalı kızartalım, kızaranları soğuk şerbetle buluşturalım.
- 1-2 dakika içinde şerbetin içinde kalsın, ardından servis tabağına bırakın.
- Dilediğiniz gibi sunabilirsiniz. Afiyet olsun.