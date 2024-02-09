Malatya usulü Yassı Kadayıfı nasıl yapılır?

Birbirinden lezzetli yemeklerin olduğu Malatya’nın tatlıları da bir o kadar meşhur. Malatya’ya özgü ürünlerle yapılan bu yiyecekler damaklarınızda eşsiz lezzet bırakıyor.

Şimdi size vereceğimiz tatlı Malatya’ya özgü bir lezzet. Bu tatlı damaklarınızda lezzet şöleni yaratacak.

Malatya usulü Yassı Kadayıfı’nın yapımı oldukça pratik. Hepiniz kolaylıkla yapabileceksiniz.

İşte o eşsiz lezzetin tarifi…

Yassı Kadayıf (Malatya Usulü) Tarifi İçin Malzemeler

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı maya(kuru)

Yarım çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 su bardağı un

Şerbeti için;

1 su bardağı+2 yemek kaşığı şeker

1.5 su bardağı şeker

4-5 damla limon

İç harcı;

Ceviz(ince dövülmüş)

Kızartmak için;

1.5 su bardağı sıvı yağ

Yassı Kadayıf (Malatya Usulü) Tarifi Nasıl Yapılır?