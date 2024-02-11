Ispanaklı katmer nasıl yapılır?

Gerek kahvaltı kültürü olarak gerekse akşam yemekleri olarak sofra kültürüne önem veren toplum olduğumuz için yemeklerimizin lezzeti e bir o kadar güzel.
Bugün yapacağımız ıspanaklı katmeri isterseniz kahvaltıda isterseniz akşam isterseniz günün her saatinde tüketebilirsiniz.
Tadı damaklarınızda unutulmayacak bir lezzet bırakacak o ıspanaklı katmerin tarifi…
ISPANAKLI KATMER (10 ADET) TARİFİ İÇİN MALZEMELER
hamur için malzemeler:
3 -3. 5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 kase ılık su
İç harç için malzemeler:
1 kilo ıspanak
Yarım çay bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
2 orta boy soğan
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞI:
- Ispanaklar iyice yıkanır toprağından arındırılır ve doğranır.
- Soğanlar küçük küçük olacak şekilde doğranır.
- Tavaya tereyağı sıvı yağ ekleyerek ısınmasını bekledikten sonra soğan, pul biber ve tuz güzelce kavrulur.
- Ardından ıspanaklar ve su eklenir. Ispanakların rengi değiştikten sonra karıştırılıp ocağın altı kapatılır.
- Hamur için bir kaba 3 bardak un su ve tuz konulup yoğurulur uygun bir kıvam elde edilir.
- Hamur kıvam almaya başlayınca yarım bardak su eklenir bir kez daha yoğurulur.
- 10 mandalina büyüklüğünde parçaya ayrılır ve 10 dakika üstü kapalı şekilde bekletilir.
- Her parça servis tabağı boyutunda açılır iç harç bu açılan hamurlara konulur ve kapatılır.
- Kızgın yağsız tavada arkalı önlü olacak şekilde kısık ateşte iyice pişirin.
- Pişen katmerleri sofra bezinin arasına koyun yumuşak olmasını sağlayın.
- Afiyet olsun.
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