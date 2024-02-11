Ispanaklı katmer nasıl yapılır?

Murat Şahin
Ispanaklı katmer nasıl yapılır?
Hamur işi deyince hepimiz bir dururuz. Türk mutfağı olarak geniş yelpazeye sahip olan Türk Mutfağı birbirinden lezzetli yemeklere imza atıyor.

Gerek kahvaltı kültürü olarak gerekse akşam yemekleri olarak sofra kültürüne önem veren toplum olduğumuz için yemeklerimizin lezzeti e bir o kadar güzel.

Bugün yapacağımız ıspanaklı katmeri isterseniz kahvaltıda isterseniz akşam isterseniz günün her saatinde tüketebilirsiniz.

Tadı damaklarınızda unutulmayacak bir lezzet bırakacak o ıspanaklı katmerin tarifi…

ISPANAKLI KATMER (10 ADET) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

hamur için malzemeler:

3 -3. 5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 kase ılık su

İç harç için malzemeler:

1 kilo ıspanak

Yarım çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

2 orta boy soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI:

  1. Ispanaklar iyice yıkanır toprağından arındırılır ve doğranır.
  2. Soğanlar küçük küçük olacak şekilde doğranır.
  3. Tavaya tereyağı sıvı yağ ekleyerek ısınmasını bekledikten sonra soğan, pul biber ve tuz güzelce kavrulur.
  4. Ardından ıspanaklar ve su eklenir. Ispanakların rengi değiştikten sonra karıştırılıp ocağın altı kapatılır.
  5. Hamur için bir kaba 3 bardak un su ve tuz konulup yoğurulur uygun bir kıvam elde edilir.
  6. Hamur kıvam almaya başlayınca yarım bardak su eklenir bir kez daha yoğurulur.
  7. 10 mandalina büyüklüğünde parçaya ayrılır ve 10 dakika üstü kapalı şekilde bekletilir.
  8. Her parça servis tabağı boyutunda açılır iç harç bu açılan hamurlara konulur ve kapatılır.
  9. Kızgın yağsız tavada arkalı önlü olacak şekilde kısık ateşte iyice pişirin.
  10. Pişen katmerleri sofra bezinin arasına koyun yumuşak olmasını sağlayın.
  11. Afiyet olsun.

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