Ispanaklı katmer nasıl yapılır?

Gerek kahvaltı kültürü olarak gerekse akşam yemekleri olarak sofra kültürüne önem veren toplum olduğumuz için yemeklerimizin lezzeti e bir o kadar güzel.

Bugün yapacağımız ıspanaklı katmeri isterseniz kahvaltıda isterseniz akşam isterseniz günün her saatinde tüketebilirsiniz.

Tadı damaklarınızda unutulmayacak bir lezzet bırakacak o ıspanaklı katmerin tarifi…

ISPANAKLI KATMER (10 ADET) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

hamur için malzemeler:

3 -3. 5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 kase ılık su

İç harç için malzemeler:

1 kilo ıspanak

Yarım çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

2 orta boy soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: