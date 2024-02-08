Karalahana sarması nasıl yapılır?

Lezzeti tartışılmaz olan bu sarmayı etli karalahana sarması ve etsiz karalahana sarması diye ikiye ayırmak mümkün.
Kara Lahana Sarması Yapılışı İçin Malzemeler
2 bağ kara lahana
1 su bardağı pirinç
2 adet kuru soğan
Yarım su bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı salça
Tuz
Karabiber
Kuru nane
Üzerine:
Yarım limon suyu
İlk olarak kara lahanaları kaynar suda haşlayıp(fazla yumuşatmadan) soğuk sudan geçirin.
Damarlı kısımlarını keserek alın.
1 su bardağı pirinci yıkayın ve süzün.2 adet kuru soğanı küp küp doğrayın.
Yarım su bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı salçayı da ekleyin
Tuzunu ayarlayın. Karabiber ve kuru naneyi de ekleyince sarma içiniz hazır demektir.
Uygun şekilde keserek parçalara ayırdığınız lahana yaprağını tezgaha alarak bir kenarına iç koyun.
İnce ince gibi sarın.
Tencerenin dibine kara lahana yaprağı serin.
Üzerine kara lahana sarmalarını dizin.
2 su bardağı suyu tencereye koyun.
Önce hızlı ateşte kaynatın .
Sonra ocağı kısık ateşe ayarlayıp sarmalar yumuşayana kadar yavaş yavaş pişirin.
Piştikten sonra limon suyunu tencereye sıkarak gezdirin.
Kapağını kapatıp yarım saat dinlendirin. Afiyet olsun.