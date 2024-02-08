Karalahana sarması nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi Turgay Tütüncü
Karalahana sarması nasıl yapılır?
Sarma denilince sizin içinde akan sular duruyor ağzımız sulanıyor. Karadeniz mutfağından olan karalahana sarması herkes tarafından çok seviliyor.

Lezzeti tartışılmaz olan bu sarmayı etli karalahana sarması ve etsiz karalahana sarması diye ikiye ayırmak mümkün.

Kara Lahana Sarması Yapılışı İçin Malzemeler

2 bağ kara lahana

1 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Kuru nane

Üzerine:

Yarım limon suyu

İlk olarak kara lahanaları kaynar suda haşlayıp(fazla yumuşatmadan) soğuk sudan geçirin.

Damarlı kısımlarını keserek alın.

1 su bardağı pirinci yıkayın ve süzün.2 adet kuru soğanı küp küp doğrayın.

Yarım su bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı salçayı da ekleyin

Tuzunu ayarlayın. Karabiber ve kuru naneyi de ekleyince sarma içiniz hazır demektir.

Uygun şekilde keserek parçalara ayırdığınız lahana yaprağını tezgaha alarak bir kenarına iç koyun.

İnce ince gibi sarın.

Tencerenin dibine kara lahana yaprağı serin.

Üzerine kara lahana sarmalarını dizin.

2 su bardağı suyu tencereye koyun.

Önce hızlı ateşte kaynatın .

Sonra ocağı kısık ateşe ayarlayıp sarmalar yumuşayana kadar yavaş yavaş pişirin.

Piştikten sonra limon suyunu tencereye sıkarak gezdirin.

Kapağını kapatıp yarım saat dinlendirin. Afiyet olsun.

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