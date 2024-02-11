Domatesli kekikli kahvaltılık sos nasıl yapılır?

Günlerden pazar olunca birbirinden lezzetli onlarca yiyecekler sofralarımızda yerleri alıyor. Pazarların en vazgeçilmezi olan kahvaltı günün en önemli öğünü. Bu yüzden sağlam kahvaltı günün güzel geçmesini sağlar.