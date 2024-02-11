Domatesli kekikli kahvaltılık sos nasıl yapılır?

Murat Öztürk
Domatesli kekikli kahvaltılık sos nasıl yapılır?
Günlerden pazar olunca birbirinden lezzetli onlarca yiyecekler sofralarımızda yerleri alıyor. Pazarların en vazgeçilmezi olan kahvaltı günün en önemli öğünü. Bu yüzden sağlam kahvaltı günün güzel geçmesini sağlar.

Kahvaltıda yapabileceğin bu pratik ve lezzetli yiyecek damaklarınızı şenlendirecek. İşte domatesli kekikli kahvaltılık sosun tarifi…

2 yemek kaşığı tereyağı

3 adet domates

1 diş sarımsak

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI:

  1. ilk olarak domateslerimizin kabuklarını soyalım ve küp küp olacak şekilde doğrayalım.
  2. ardından ocağa aldığınız uygun bir tava içerisine tereyağını alalım ve erimesini sağlayın.
  3. kabuğunu soyduğunuz ve ince ince kıydığınız sarımsağı ekleyelim ve sarımsağın kokusu çıkana kadar iyice kavuralım.
  4. domateslerinizi de içine ekleyerek tavanın kapağını kapatalım ve domatesler kendini salana kadar pişirin.
  5. domatesleriniz piştikten sonra karabiber, kekik ve tuzu ilave ederek karıştıralım.
  6. rendelenmiş kaşar peynirini de domateslerin üzerine yaydıktan sonra tekrar kapağını kapatalım ve peynirler eriyene kadar tekrar kısık ateşte pişirmeye devam edelim ancak kaşarın kurumamasına dikkat edelim.
  7. peynirleriniz eridikten sonra ocağın altını kapatalım ve üzerine kekik serperek servis edelim. afiyet olsun.

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