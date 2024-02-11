Domatesli kekikli kahvaltılık sos nasıl yapılır?

Kahvaltıda yapabileceğin bu pratik ve lezzetli yiyecek damaklarınızı şenlendirecek. İşte domatesli kekikli kahvaltılık sosun tarifi…
2 yemek kaşığı tereyağı
3 adet domates
1 diş sarımsak
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI:
- ilk olarak domateslerimizin kabuklarını soyalım ve küp küp olacak şekilde doğrayalım.
- ardından ocağa aldığınız uygun bir tava içerisine tereyağını alalım ve erimesini sağlayın.
- kabuğunu soyduğunuz ve ince ince kıydığınız sarımsağı ekleyelim ve sarımsağın kokusu çıkana kadar iyice kavuralım.
- domateslerinizi de içine ekleyerek tavanın kapağını kapatalım ve domatesler kendini salana kadar pişirin.
- domatesleriniz piştikten sonra karabiber, kekik ve tuzu ilave ederek karıştıralım.
- rendelenmiş kaşar peynirini de domateslerin üzerine yaydıktan sonra tekrar kapağını kapatalım ve peynirler eriyene kadar tekrar kısık ateşte pişirmeye devam edelim ancak kaşarın kurumamasına dikkat edelim.
- peynirleriniz eridikten sonra ocağın altını kapatalım ve üzerine kekik serperek servis edelim. afiyet olsun.
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