Salçalı şehriye çorbası nasıl yapılır?

Özellikle kış aylarında vazgeçilmez yiyecekler grubundan olan çorbalar çok çeşitleriyle damakları çatlatıyor. İçlerinde salçalı şehriye çorbası da hiç kimsenin hayır diyemeyeceği lezzetler arasında yer alıyor.
İşte vazgeçilmez olan salçalı şehriye çorba tarifi…
Salçalı Şehriye Çorbası Tarifi İçin Malzemeler
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı sıvı yağ
4 su bardağı sıcak su
Yarım su bardağı arpa ya da tel şehriye
1 çay bardağı haşlanmış nohut
2 çay kaşığı tuz isteğe göre azaltıp artırabilirsiniz
Bir tutam maydanoz 8isteğe göre)
SALÇALI ŞEHRİYE ÇORBA YAPILIŞI
- Öncelikle tencereye sıvı yağ ve salçayı orta ateşte kokusu çıkana kadar kavurun.
- Daha sonra sıcak su ekleyelin ve karıştırarak kaynamaya bırakın.
- Su kaynadıktan sonra şehriyeleri, haşlanmış nohutu ve tuzu ekleyin. Kısık ateşte şehriyeler yumuşayana kadar ara ara karıştırarak kaynamaya bırakın. Şehriyeleri paketinin arkasında yazan süreye göre pişirin ya da tadına kadar kıvamını ayarlayın.
- Arpa ya da tel şehriyeler piştikten sonra çorbanızın içerisine ince kıyılmış maydanoz ekleyin.
- Son kez karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatın. Çorbanız artık hazır. Afiyet olsun!
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