Turşu lezzetinde mor lahana salatası nasıl yapılır?

Yemeklerin yanında ara öğünlerde sürekli olarak tüketilen salatalar birçok çeşidiyle sofraların baş tacı oluyor. Mevsimine göre ya da farklı şekillerde yapılan salatalar yemekleri hafifleterek kolay sindirim sağlıyor.