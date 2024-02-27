Turşu lezzetinde mor lahana salatası nasıl yapılır?

Rahime Sezgin
Turşu lezzetinde mor lahana salatası nasıl yapılır?
Yemeklerin yanında ara öğünlerde sürekli olarak tüketilen salatalar birçok çeşidiyle sofraların baş tacı oluyor. Mevsimine göre ya da farklı şekillerde yapılan salatalar yemekleri hafifleterek kolay sindirim sağlıyor.

lezzetinde Mor Lahana Salatası da bu lezzetler arasında yer alıyor.

İşte eşsiz lezzetin tarifi…

Turşu lezzetinde Mor Lahana Salatası Malzemeler

Orta boy yarım mor lahana

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sirke

1 tutam dereotu

1 tutam maydanoz

1 adet limon suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Turşu Lezzetinde Mor Lahana Salatası Yapılışı

  1. İlk olarak mor lahanayı bıçak ile ince ince doğrayın ve uygun bir kap içerisine alın. İsterseniz bu aşamada sebze soyacağı da kullanabilirsiniz.
  2. Üzerine tuz ve sirkeyi dökerek 2-3 dakika ovun ve diriliğini kaybedinceye kadar yumuşatın.
  3. Daha sonra dereotunu ve maydanozu ince ince kıyın.
  4. Yumuşayan mor lahanaya doğradığınız maydanoz ve dereotunu ekleyin.
  5. Limon suyu, nar ekşisi ve zeytinyağını ekleyerek karıştırın.
  6. 10 dakikada hazırlanabilecek turşu lezzetinde mor lahana salatası servise hazır. Afiyet olsun.

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