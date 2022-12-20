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  • Malatya’da feci kaza! Kaldırımdaki 2 yaya hayatını kaybetti

Malatya’da feci kaza! Kaldırımdaki 2 yaya hayatını kaybetti

Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı 2 yaya yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 16:27
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Malatya'da Çavuşoğlu Mahallesi Buhara Bulvarı Taner Kız Öğrenci Yurdu önünde otomobilin çarptığı Şemsettin Karadağ ve Hivan Taşkıner hayatını kaybetti

Malatya’da feci kaza! Kaldırımdaki 2 yaya hayatını kaybetti
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Nurullah S. idaresindeki 44 ABL 349 plakalı hafif ticari araç, Çavuşoğlu Mahallesi Buhara Bulvarı Taner Kız Öğrenci Yurdu önünde kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ ve Hivan Taşkıner'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan yayaların hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazeler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü Nurullah S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

 

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