Malatya’da deprem

Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Akçadağ olarak duyuruldu.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, depremin derinliği 11.7 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi de ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.