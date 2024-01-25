Malatya'da deprem

AFAD'ın bilgilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5. 2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa deprem bildirim sitesi Lastquake ise depremin merkez üssünün Yeşilyurt olduğunu açıklayarak büyüklüğünü de 5.5. olarak paylaştı.

Depremin saat 16.04'te meydana geldiği bildirildi.

KANDİLLİ: 5.3

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yeşilyurt açıklayarak büyüklüğünü ise 5.3 olarak paylaştı. Depremin derinliği ise 6.7 km olarak açıklandı.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD açıklama yaparak olumsuz bir durum olmadığını, saha taramalarının devam ettiğini belirtti.

Depremde kısa süreli panik yaşandı.

İÇİŞLRİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Malatya Battalgazi’de 5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.