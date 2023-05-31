Malatya'da deprem

Depremin saat 22.46'da gerçekleştiği belirtilirken, derinliği ise 7.42 km olarak ölçüldü.
AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım ile kamuoyuna duyuruldu.
Depremin etkileri ve olası hasarlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.
Malatya'da AFAD tarafından 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı.
Depremin saat 22.46'da gerçekleştiği belirtilirken, derinliği ise 7.42 km olarak ölçüldü.
AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım ile kamuoyuna duyuruldu.
Depremin etkileri ve olası hasarlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.