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Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Baba kız enkazdan sağ çıkarıldı

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, eşya almak için ağır hasarlı binaya giren baba ve kız enkaz altında kalmıştı. Ekiplerin çalışması sonucunda baba ve kız enkazdan sağ çıkarıldı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 14:33
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Malatya'da enkaz altında kalan baba kız sağ çıkarıldı

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Baba kız enkazdan sağ çıkarıldı
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AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Malatya’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

BABA KIZ SAĞ ÇIKARILDI

Depremde, eşya almak için ağır hasarlı binaya giren baba ve kız enkaz altında kalmıştı. Ekiplerin çalışması sonucunda baba ve kız enkazdan sağ çıkarıldı.

1 ÖLÜ 69 YARALI 

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Malatya’daki 5.6’lık depremde bir kişinin yaşamını yitirdiğini 69 kişinin yaralandığını, 29 binanın yıkıldığını bildirdi.

Tatar; Şu ana kadar 5 ile 6 büyüklüğündeki 45 artçı sarsıntı var. Bugün meydana gelen depremi yine bu büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oldu. Şu ana kadar 10 bin 282 artçı meydana geldi. Yaklaşıl 6 ayda kaydettiğimiz depremleri 3 haftada kaydettik. 3-4 arası Depremlerin sayısı 1963  4-5 aradı 671 ve 5-6 arası ise toplam 45.  5 ve üzeri artçı sarsıntılar olacaktır. Artçılar sonrası kırsal alanlarda kaya düşmesi tehlikesi olabiliyor.” dedi.

 

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