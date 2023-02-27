CHP'li Samandağ Belediye Başkanı: Devletten kimse beni arayıp geçmiş olsun demedi. Hâlâ da demiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Samandağ ilçesi büyük bir yıkıma uğradı. Yardımların geç geldiği kentin CHP'li belediye başkanı Refik Eryılmaz, Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'a konuştu.



Eryılmaz, 15 bin çadıra ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, “Bizi yok sayıyorsunuz, bari sorunları çözün.” dedi. İşte o röportaj:



Deprem günü ve sonrasında Samandağ’da neler yaşandı?

O gece tam anlamıyla kıyamet günü gibiydi. Ben evdeydim, ahşap olduğundan evin çatısına kaçtık. Çatı parçalandı ve 3 tonluk su depoları çatının şans eseri yanımıza düştü, ayak parmağımdaki kırıklarla ucuz atlattık. Bakın buraya AFAD 3. gün geldi. AFAD’ın ciddi bir sorumluluğu var. Kızılay zaten hiç yok. 10 tane çadırı var görüntü alma amaçlı. Neticede kurumlar buraya müdahale etmede çok geç kaldı. Asker de aynı şekilde üçüncü gün falan geldi. İlk üç gün kaderimize terk edildik.



"YARDIMLAR BİZE ULAŞAMADI"

Başta Mersin olmak üzere yakın belediye ve kuruluşlardan yardım istedim. Beni arıyorlar, diyorlar ki “Başkanım biz geldik ama ekipmanımız durduruldu başka bir şehre yönlendirildi”. Örneğin ikinci gün Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden arama kurtarma ekibi yola çıktı. Yolda arkadaşların ekipmanı başka yere lazım diyerek alınmış. Arkadaşlar ekipman gelmeden elindeki ufak aparatlarla müdahale etmeye başladılar. Buraya hayırseverler çok yardım gönderdi. Ancak ulaşmadı. Sonuç olarak 3 bine yakın bina yıkıldı, 5 bine yakın bina da ağır hasarlı durumda. 45 binden fazla yurttaşımız yaşamını yitirdi.







"PERSONELİM DEPREMZEDELİ"

Kendi ekiplerinizin böyle bir duruma hazırlığı nasıldı?

Bize bu depremden önce toplanma yerleri oluşturun ve oraya tabela koyun diye söylediler biz de yaptık. Bunun dışında zaten büyükşehir belediyelerinin olduğu bir yerde ilçe belediyelerinin tek başına depremlerle mücadele edecek bir mekanizmayı oluşturması çok kolay değil. Bir kere artık şunu herkesin net biçimde görmesi ve anlaması lazım: Bir yerde deprem oluyorsa o bölgede yaşayan insanların tamamı depremzededir. Belediye personeline ulaşamadım, ya kendisi ya yakınları enkaz altındaydı. Fen işleri müdürü dışında neredeyse hiçbir elemanıma ulaşamadım. Nerede belediye falan diyenler oluyor, belediye personeli de senin gibi mağdur, o da depreme maruz kaldı.

"KİMSE ARAMADI, ARAMIYOR"

Ciddi bir koordinasyon eksikliği oldu. Kimin ne yaptığı belli değil, hazırlıksız yakalandı kurumlar. AFAD’ın normalde bu tür afetlerdeki görevi koordinasyon sağlamak, onu yapamadı. Devleti temsil eden kurumlardan hiçbiri beni aramadı. Geçmiş olsun demedi yani. Vali bile arayıp geçmiş olsun demedi ya. Hâlâ da arayıp sormuyorlar.

"EMNİYET MÜDÜRÜ ENKAZDA KALDI"

Beşinci günün sonunda bir tane polis anca gördük yok polis yok. Polisler kendi derdine düşmüş. Yani Samandağ Emniyet Müdürü’ne üç gün sonra ulaşabildik. Enkaz altında kaldı. Yani siz burada yaşayan insanlarla afet döneminde bir koordinasyon sağlayamazsınız







"AKP’LİLERE OLANAK TANINIYOR"

Ciddi çadır sorunlarının olduğunu söyleyen Eryılmaz şöyle konuştu:



“Şimdi bir barınma sorunu var. Çadır sorunu halen var. Çok ciddi bir sorun. Şu anda en büyük sorunlardan biri bu. Çünkü sadece evi yıkılan vatandaş istemiyor çadırı. Evi yıkılmayan vatandaş da istiyor. Korkuyor. Binalar riskli dışarıda kalıyorlar. O kadar insana çadırı nereden getireceğim? Ve devlet de beni bu işe karıştırmak istemiyor hani sen yorulma kardeşim diyor biz muhtarlarla dağıtacağız. Bugüne kadar devletten bana bir tane çadır gelmedi. Şu anda nereden baksan 15 bin tane çadır lazım. Eğer düzgün biçimde dağıtacaksak 15 bin tane çadır lazım.



AFAD çadırları istediği şekilde dağıtıyor. Buranın AKP örgütlerine inisiyatif veriliyor onlar istediklerine gönderiliyor. Evinin yanında çadırı olan adam 8-9 taneyi yüklemiş arabasına. AKP yerel temsilcilerine inisiyatif veriliyor ve kontenjan veriliyor. Çadır dağıtımı konusunda da onlar bizden çok inisiyatif alabiliyor. Onlar daha ön plana çıkarılıyor buna da göz yumuluyor. Biz ise ne Kızılay ne AFAD tarafından görülebiliyoruz. Muhatap almıyorlar. Devletin kimin ihtiyacının olduğunu belirleyip kendisi dağıtması lazım. Muhtarı vatandaşla karşı karşıya getiriyor beni vatandaşla karşı karşıya getiriyor. Bunu devlet bilinçli yapıyor. Kendini de bu işin içinden sıyırmaya çalışıyor. Siyasi ideolojik bir yaklaşım var ortada.”



"KORKUNÇ BİR RANT"

Kalkan enkazdan çıkarılacak demirlere dikkat çeken Eryılmaz, “Kalkan enkazı ayrıştırıp demirini alacaklar, sonra ihale yapacaklar. Biz bunu takip ediyoruz burada çok ciddi bir para var. Buradaki apartmanlardan çıkacak koca koca demirleri var trilyonlarca lira. Ben iddia ediyorum buradan çıkacak demir parasıyla Samandağ’ın yıkılan kısmının yarısını onarırsınız. Sadece yıkılan yerlerin rantıyla Samandağ’ın yarısı yeniden inşa edilir. Sürecin takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.



"ACİL TAMİR EDECEK EKİP İHTİYACI VAR"

Yurttaşların banyo yapacağı bir ortam oluşturulamadığını ifade eden Başkan Eryılmaz şöyle konuştu:



“Mahallelerde insanların banyo yapabileceği ortamlar oluşturulamıyor. Hiçbir yerde yok. Şu anda özellikle yıkımın yoğun yaşandığı hiçbir yerde AFAD’ın ya da Kızılay’ın vatandaşın duş alabileceği bir alanı oluşturulmadı. Aradan 20 gün geçti Samandağ’da AFAD’ın Kızılay’ın koyduğu bir tane konteyner yok. Su yok şebeke suyu var ama şebeke suyunu da kullanamıyorsun çünkü halk dışarıda evdeki su depoları da tahrip olmuş durumda. Bunları tamir edecek insanlar sanayilerde çalışmıyor. Bana su versen ne yazar depo yok. Dolayısıyla su depolarını tamir edecek ekibe ihtiyaç var. Evlerdeki bozuk olan depoların bir an önce yapılması lazım bu hijyen temizlik açısından çok önemli.”