Malatya'da enkazın yüzde 99,1'i kaldırıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da yıkılan binaların yüzde 99,1'inin enkazının kaldırıldığı bildirildi.

Malatya'da enkazın yüzde 99,1'i kaldırıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Malatya'da, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kentte 6 bin 586 yıkık bina ile ağır hasar gördüğü için yıkım kararı verilen binaların enkazı kaldırılıp kent dışına taşınıyor. Malatya Valiliği, depremin ardından kentteki son duruma ilişkin bilgilendirme yaptı. Kentte şu ana kadar yıkılan binaların yüzde 99,1'inin kaldırıldığı ifade edildi. Kent merkezi ve ilçelerde toplam 86 bin 715 çadır kurulduğu ve buralarda 298 bin 712 kişi yaşadığı belirtildi.

Depremin ardından 68 bin 925 kişinin yaptığı kira destek başvurusunun kabul edildiği belirtilen açıklamada 40 alanda 3 bin 709 konteyner iş yeri planlandığı ve şu ana kadar 1943 iş yerinin kurulumunun tamamlandığı vurgulandı. Normalleşme çalışmalarının sürdüğü kentte, yaklaşık 40 bin depremzede 60 ayrı noktada oluşturulan konteyner kentlere yerleştirildi. 12 bin 210 konteyner kurulumu yapılırken, yenilerinin kurulması için çalışmalar da sürüyor.

Kentte 209 noktada günlük 397 bin 641 kişiye yemek ikramı yapıldığı ve depremin ilk gününden bugüne kadar 38 milyon 683 bin 108 öğün yemek dağıtıldığına dikkat çekilen açıklamada, 254 bin depremzedeye psikososyal destek verildiği kaydedildi. Depremde 8 bin 69 iş yeri, 1089 araç ve 51 bin 968 konutta toplam 12,8 milyar TL zararın olduğu belirtildi.

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(Kaynak: DHA)

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