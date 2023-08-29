Malatya’da fay hattı üzerine maden kurulmasına izin verildi. Köylüler direniyor

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz, Ekinözü fayının deprem riski taşıdığını gündeme getirmişti. Ekinözü'nün doğu ucunda yer alan Malatya Doğanşehir’deki Çığlık köyünde maden çıkarma ruhsatı verildi.

Köylüler, fay hattı üzerinde bulunan Çığlık köyüne 200 metre yakınlıktaki alana maden sahası kurulmasına karşı çıktı.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre CSK Madencilik Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. köyde çalışmalara başladı. Köylülerin madene karşı çıkması nedeniyle bölgeye jandarma geldi. Maden sahası için 'uygundur' denilen alan Çığlık fayı hattı üzerinde bulunuyor.

ŞİRKET İŞ MAKİNELERİYLE KÖYE GİRDİ

Çığlık köyünde 2021'de Aybeks Mineral Madencilik LTD ŞTİ. firmasına, bölgede demir ve feldspat madeni çıkarılması için ruhsat verildi. Daha sonra şirket, burayı CSK Madencilik Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ'ye devretti.

Şirket geçtiğimiz günlerde iş makineleriyle köye girdi.

Köylüler hazırlıklara tepki göstererek, bölgede maden sahası istemediklerini söyledi. Bunun üzerine 'güvenliği' sağlamak için köye jandarma geldi. Köylüler ise jandarmanın ayda birkaç kez bölgeye geldiğini ve ara ara 'yoklama' yaptıklarını ifade etti.

Her an iş makinelerinin köye girebileceğini ve maden sahası için çalışmaların başlayabileceğini söyleyen bölge halkı, köylerinde maden sahası istemediklerini belirtti.

"İÇME SUYU BİLE MADEN SAHASINA ÇOK YAKIN"

Aynı zamanda Çığlık köyünde yaşayan Ziraat Mühendisi Güngör Yıldırım, maden sahasının yerleşim yerine sadece 200 metre mesafede olduğu bilgisini paylaşarak şunları söyledi:

"Maden sahasının sıfır noktasında kayısı bahçeleri var. Şirket, 'Zarar vermeyeceğim, toz çıkartmayacağım' diyor. Köyün içme suyu bile maden sahasına çok yakın. Maden sahası aslında tam da köyün içerisinde. ÇED raporu verilirken bunlar bilinmiyormuş."

"ÇIĞLIK FAYI AKTİF"

Maden sahasının yapılacağı alan, fay hattına da çok yakın. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgeyle ilgili geçtiğimiz nisan ayında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

6 Şubat'ta yaşanan 7.6 şiddetindeki depremin Ekinözü fayının her iki ucuna gerilme yüklediğinin hesaplandığını belirten Tüysüz, "Bunun doğu ucundaki Malatya, Akçadağ, Çığlık gibi faylar aktif olmakla ve 6 Şubat'ta gerilim artışı olmakla birlikte bunlarda yeni bir deprem olur mu sorusuna net bir cevap vermek zor" dedi.

"FAY HATTININ ÜZERİNDE PATLAMALARIN YAŞANDIĞINI DÜŞÜNÜN"

Yıldırım da bu fay hattına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Maden sahası Çığlık fayının tam üzerinde bulunuyor. Çalışmalar başladığında burada bir de patlamalar yaşanacak. Bu fay hattının üzerinde patlamaların yaşandığını düşünün... Acil bir şekilde madenin kapatılmasını istiyoruz. Aksi durumda köy tamamen yok olacak. Ayrıca bu maden ilçe merkezini de etkileyecek. Bu zararı engelleyecek herhangi bir etken de yok."