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Çaldığı kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandı

Malatya’da bir şüpheli, çaldığı kredi kartından toplamda 2 bin 219 TL işlem yapınca polis tarafından tespit edilerek yakalandı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 14:16
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Malatya’da hırsız çaldığı kredi kartını kullanınca yakalandı

Çaldığı kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandı
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Malatya’da bir vatandaşın cüzdanını çalıp kredi kartından toplamda 2 bin 219 TL işlem yapan zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya merkez Akpınar Mahallesinde bir vatandaşın cüzdanını çalıp kredi kartından toplamda 2 bin 219 TL işlem yapılmasıyla meydana gelen açıktan hırsızlık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması olayı ile ilgili şüpheli Y.B. tespit edilerek polis tarafından yakalandı.

Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


(Kaynak: İHA)

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