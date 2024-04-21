Malatya’da kavşakta üç araç birbirine girdi. 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 13.10 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu üzerinde Çamurlu Mahallesi Buhara Bulvarı TÜVTÜRK Kavşağı'nda yaşandı.

Alınan bilgilere göre, H.M.E. idaresindeki araç ile N.Y.'nin kullandığı araç ve F.G. yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada sürücüler H.M.E. (46) ve N.Y. (68) ile araçlarda bulunan A.F.E. (72) ve M.E. (74) yaralandı.

İhbar sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

