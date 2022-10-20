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Otomobil viyadükten uçtu: 1 yaralı

Malatya’da seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkması sonucu köprüden aşağı uçtu. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 12:22
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Malatya’da otomobil köprüden uçtu: Sürücü ağır yaralı

Otomobil viyadükten uçtu: 1 yaralı
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Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil viyadükten aşağı uçtu. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, 10.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beydağı Sokak mevkiinde bulunan viyadük üzerinde seyir halinde olan Ş.I. (60) idaresindeki 44 LN 674 plakalı Mazda marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aşağı uçtu. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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