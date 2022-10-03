3 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kayıp torun ile babaanne bulundu

Malatya'da, şizofreni hastası İbrahim Karabulut (22) ile babaannesi Makbule Karabulut (90) dün kayboldu. Babaanne gece, torunu ise sabah saatlerinde bulundu

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 12:50
Takip Et

Malatya'da şizofreni hastası İbrahim Karabulut ile babaannesi Makbule Karabulut (90) dün kayboldu. Babaanne gece torunu sabah saatlerinde bulundu

Kayıp torun ile babaanne bulundu
+
Aa
-

Olay, Topraktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören ve 1 ay önce babası tarafından alınıp eve getirildiği belirtilen İbrahim Karabulut, dün akşam saatlerinde evlerinden ayrılıp kayboldu. İbrahim Karabulut'tan haber alamayan babaannesi Makbule Karabulut torununu aramaya başladı. Karabulut, torununu aramak için çıktı ancak yakınları ondan da haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Babaanne ve torununu bulmak için AFAD, polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekiplerin özel eğitimli köpekle yaptığı aramada Makbule Karabulut gece, torunu İbrahim Karabulut ise sabah saatlerinde Suluköy Mahallesi girişinde yol kenarında uyurken bulundu.

Babaanne ve torunu, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
1
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
2
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
3
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
4
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
5
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
6
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
7
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Kadın Hastalıkları Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Kadın Hastalıkları Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Kadın Hastalıkları Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Çiftçi Kayıt Sistemi’ne e-Devlet'ten 43 binden fazla çiftçi başvurdu
﻿Çiftçi Kayıt Sistemi’ne e-Devlet'ten 43 binden fazla çiftçi başvurdu
﻿Çiftçi Kayıt Sistemi’ne e-Devlet'ten 43 binden fazla çiftçi başvurdu
﻿Apple TikTok videosundan sonra üst düzey yöneticisini kovdu
﻿Apple TikTok videosundan sonra üst düzey yöneticisini kovdu
﻿Apple TikTok videosundan sonra üst düzey yöneticisini kovdu
﻿Kayıp torun ile babaanne bulundu
﻿Kayıp torun ile babaanne bulundu
﻿Kayıp torun ile babaanne bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.