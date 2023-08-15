Malatya'da şok baskın ve polis denetimleri



Malatya’da depremler sonrası boşalan cadde ve sokaklarda denetimlerini arttıran polis ekipleri şok baskın ve denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleşen uygulama ve denetimlerde 18 bin 138 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 27 aranması bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İkisi kuru sıkı olmak üzere 17 silah ile 25 adet fişek, 5 adet kesici alet ile bir miktar uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği denetim ve şok baskınların kararlıkla sürdürüleceği belirtildi.