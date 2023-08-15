Malatya'da şok baskın ve polis denetimleri

Malatya’da polis tarafından yapılan şok baskın ve denetimlerde 27 aranması bulunan şahıs yakalanırken, çok sayıda silah ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Malatya'da şok baskın ve polis denetimleri


Malatya’da depremler sonrası boşalan cadde ve sokaklarda denetimlerini arttıran polis ekipleri şok baskın ve denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleşen uygulama ve denetimlerde 18 bin 138 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 27 aranması bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İkisi kuru sıkı olmak üzere 17 silah ile 25 adet fişek, 5 adet kesici alet ile bir miktar uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği denetim ve şok baskınların kararlıkla sürdürüleceği belirtildi.

aw008655-02.jpg

aw008655-03.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star’da kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star’da kaptanlık oyununu kim kazandı?
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Japonya'da tayfun etkili oldu: 20 kişi yaralandı Dünya
Japonya'da tayfun etkili oldu: 20 kişi yaralandı
Arjantin bile halkının fakirleşmesine müsaade etmeyip faiz artışı yaptı Dünya
Arjantin bile halkının fakirleşmesine müsaade etmeyip faiz artışı yaptı
Bingöl'de orman yangını Güncel
Bingöl'de orman yangını
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Trabzonspor Petkovic gelse de gelmese de Serdar Dursun'u alacak Spor
Trabzonspor Petkovic gelse de gelmese de Serdar Dursun'u alacak
Ezgi Mola'nın kahkahaları plajda yankılandı Magazin
Ezgi Mola'nın kahkahaları plajda yankılandı