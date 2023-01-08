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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da bir minibüs ile otomobil yol kesişiminde çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 16:27
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Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Malatya’da minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi’nde 13.30 sıralarında meydana gelen kazada A. S. idaresindeki 44 EE 408 plaka minibüs ile M.K. yönetimindeki 44 KC 494 plakalı otomobil Sedir sokak ile Şallı sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada M.K. (22) ile A.K. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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