Malatya’da trafik tedbirleri arttırıldı



Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kent merkezinde iş makineleri ile devam eden ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri ve okulların açılmasıyla birlikte artan araç ve yaya trafiği yoğunluğuna yönelik ek tedbirler aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana caddeler ve ara sokaklarda hatalı park başta olmak üzere yoğunluğu artıran tüm etkenlere karşı denetim ve uyarı faaliyetlerine ağırlık verirken, aktif ekip ve personel sayılarında da artışa gidilerek okul giriş çıkış saatleri ile yoğunluğun olduğu akşam eve dönüş saatleri için ilave tedbirler alındı.

Tedbirleri yerinde inceleyen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Sarak, talep ve şikayetleri dinleyerek İl Emniyet Müdürü Arif Çankal’a iletilmek üzere notlar aldı. Sarak, Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanı Adem Bedir Ergül ve Belediye görevlileri ile de istişareler de bunuldu.