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Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Malatya'da merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 16:42
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Malatya'da yıkıcı depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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İHA'nın haberine göre, Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, depremle panikleyen apartman sakinleri görülüyor.

Kent merkezi Çilesiz Mahallesi’nde 57 dairenin bulunduğu Yaşam Kent Sitesi’nde deprem sonrasında yaşanan panik ve korku ile duvarların çatlama görüntüleri, anbean kameraya yansıdı.

Görüntülerde depremle panikleyen vatandaşların hızlıca dışarı çıkmaya çalışmalarının yanı sıra duvarlarda çatlakların meydana geldiği görülüyor.

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