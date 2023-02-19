Malatya'da yıkılan Seyr-i İstanbul Konutları'nda yaşayan vatandaş isyan etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde on bilerce vatandaş hayatını kaybederken on binlercesi de yaralandı.

Depremden ağır şekilde etkilenen Malatya Yeşilyurt'ta da 14 katlı Şehri İstanbul Konutları'nın bir bloğu yıkıldı.

Depremden önce Seyr-i İstanbul Konutları'nda yaşadığını ifade eden gir vatandaş da sosyal medyada isyan etti.

İsyan eden vatandaş, "Poyraz İnşaat'ın sahibi Muharrem Poyraz cezasız kalmasın" dedi.

MÜTEAHHİT KAYIPLARA KARIŞTI

MÜSİAD Malatya eski Başkanı da olan Poyraz'ın Malatya'da inşa ettiği Seyr-i İstanbul Evleri yerle bir oldu. Poyraz'ın Türkiye'nin başka illerinde de siteler yaptığı biliniyor.

Ancak Poyraz, web sitesini ve Instagram hesabını da kapatarak kayıplara karıştı.

Depremzede vatandaşın sosyal medyadaki isyanı ise şöyle:

"Burası bizim evimiz o kadar insanın kaldığı site bunu yapan adam evi bize satarken dünya paraya satıp ailesi çocukları gününü gün etti şimdi de kaçmiş bakın bildiğin 14 katlı bina tek kata düşmüş saha oturalı 3 yıl oldu Allah sizi kahretsin siz siz olun gün yüzü görmeyin o içinde kalan canlar sizin yakanızda olsun ahirete bu yaptıklarınızı hesabı sorulsun İnş yanınıza kalmasın emeklerimizin sebeb olanlar o canlara sebeb olanlar kahrı perişan olsun . Herkes bu video paylaşsın Allah rızası icin sesimizi duyun @poyrazinsaatmalatya bunlar cezasız kalmasın poyraz inşaat Muharrem poyraz cezasız kalmamalı lütfen yayın lütfen Allah rızası icin"