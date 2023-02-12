Yerle bir olan Seyr-i İstanbul'un müteahhidi kayıplara karıştı. MÜSİAD'ın Malatya Eski Şube Başkanı çıktı

Kahramanmaraş'taki şiddetli 10 ili yıkan depremde ölü sayısı 20 binin üzerinde... Deprem Malatya'da da yıkıma yol açtı. Yıkılan yerlerden birisi de Seyr-i İstanbul Sitesi'ydi. Sitenin sahibi ise Poyraz İnşaat'ın kurucusu Muharrem Poyraz.

İNTERNET SİTELERİNİ KAPATTI

MÜSİAD Malatya eski Başkanı da olan Poyraz'ın Malatya'da inşa ettiği Seyr-i İstanbul Evleri yerle bir oldu. Poyraz'ın Türkiye'nin başka illerinde de siteler yaptığı biliniyor.

Ancak Poyraz, web sitesini ve Instagram hesabını da kapatarak kayıplara karıştı.

MALATYA'DAKİ İLİŞKİLERİ

Muharrem Poyraz'ın il genelinde önemli bir nüfuzu olduğu, Malatya Belediye Başkanı başta olmak üzere bölgedeki milletvekilleriyle de çok iyi ilişkileri olduğu iddia ediliyor.

2020 Müstakil Sanayici İş Adamlar Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi 20. olağan kongresinde başkanlığa Muharrem Poyraz seçilmişti.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Öte yandan yıkılan sitede oturan bir vatandaşın feryadı da sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar "gördüğünüz yerde ihbar edin" çağrısında bulundu.

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