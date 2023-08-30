Maltepe'de iş yerinde yangın

Maltepe'de bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

KAYNAK: İHA
Maltepe'de iş yerinde yangın

Olay, sabah 06.00 sıralarında İstanbul Maltepe ilçesi, Zümrütevler Mahallesi, Adalar Sokak'ta bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinin marangoz bölümünde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa süre içinde iş yerinde bulunan talaşlar alev aldı ve yangın iş yerindeki araçlara da sıçradı.

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Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangını söndürürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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