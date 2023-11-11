Maltepe'de işyerine silahla saldırı kamerada

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Maltepe Altıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa motosiklet ile gelen iki kişi silahla bir iş yerine ateş açtı. O sırada işyeri sahibi Burhan Avşar açılan ateş sonucu yaralandı. Silahlı saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Saldırganların 4 el ateş ettiği öğrenilirken, işyerinin camları açılan ateş sonucu kırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurşunların hedefi olan işyeri sahibi Burhan Avşar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin saldırganları yakalamak için incelemeleri devam ediyor.

SALDIRI ANI KAMERADA



Saldırganların iş yerine ateş açtığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; motosiklet üzerinde sokağa giren iki kişinin iş yerine silahla ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı ve dükkan içinde bulunan kişilerin panik ile kaçıştığı anlar yer alıyor.