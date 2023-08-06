Maltepe'de kaza: 1 ölü

Kaza, 15.00'da D-100 Karayolu Kadıköy istikameti, Cevizli Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adama, İbrahim A.'nın kullandığı 34 GCG 946 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü İbrahim A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu, Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.