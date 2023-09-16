Maltepe'de 'trafik' kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Maltepe'de iki grup arasında trafik nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 24 kişiyi gözaltına aldı.

KAYNAK: AA
Maltepe'de 'trafik' kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Zümrütevler Mahallesi'nde iki grup arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada kavgaya karıştığı belirlenen 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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