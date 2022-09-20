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AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı

AKP'li Esra Yılmaz daha önce partisinden istifa etmiş, sonra partisine geri dönmüştü. Partisinden bir kez daha istifa eden AKP'li Esra Yılmaz, İYİ Parti'ye geçti. Yılmaz "Belediyede yolsuzluk tespit ettim. Dava açtım" demişti. 

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 16:32
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Mamak Belediyesi'ndeki akraba çetelerini gündeme getirmişti. AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı

AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
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Milli Gazete'nin haberine göre, AKP'den istifa edip geri dönen Mamak Belediye Meclis Üyesi Esra Yılmaz, kayırmacılık ve yolsuzluğu gerekçe göstererek partisinden ikinci kez istifa ederek İYİ Parti'ye geçti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve istifa eden Esra Yılmaz'ın bir araya geldiği toplantıya Ankara İl İYİ Parti Genel Başkanı Yetkin Öztürk, Ankara İl İYİ Parti Grup Başkan Yardımcısı Adnan Beker ve partililer katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'ye katılan Esra Yılmaz'ın parti rozetini taktı.

Yılmaz, bu anları sosyal medya hesabından "Samimiyet, sevgi, şefkat, güzellik ve iyilik galip gelecek" sözleriyle paylaştı. 

İYİ Partisi Mamak İlçe Başkanı Habib Şeker de Yılmaz'ın partileriyle ilgilendiğini ifade ederek, "AK Mamak Parti İl Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa ederek partiye katıldı. Bizim İYİ. Belki faydası olur inşaAllah" dedi.

 

 

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