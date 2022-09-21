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  • İBB Meclisi'nde AKP'li üyeler hemen onayladı. Mevzu ranta açmak olunca eller anında kalktı

İBB Meclisi'nde AKP'li üyeler hemen onayladı. Mevzu ranta açmak olunca eller anında kalktı

Üsküdar Kandilli'deki park alanını konut alanıyla takas ederek imara açan AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin yaptığı plan değişikliği, İBB Meclisi’nde AKP'li vekillerin oylarıyla kabul edildi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 17:00
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İBB Meclisi'nde AKP'li üyeler hemen onayladı. Mevzu ranta açmak olunca eller anında kalktı

İBB Meclisi'nde AKP'li üyeler hemen onayladı. Mevzu ranta açmak olunca eller anında kalktı
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AKP’li Üsküdar Belediyesi, Kandilli sırtında bulunan ve konumu ranta uygun olan park alanını, yaklaşık 400 metre mesafedeki bir başka parselle takas ederek imara açtı.

AKP’Lİ ÜYELER HEMEN KABUL ETTİ

Üsküdar Belediyesi’nin hazırladığı plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye ( İBB) Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Plan değişikliğine CHP ve İYİ Partili üyeler ret oyu verdi.

AKP'Lİ BELEDİYE'DE RANT İDDİALARI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Üsküdar Belediyesi’nin, Kandilli Mahallesi 946 ada, 33 parselin bir kısmı ile aynı ada içindeki 23 parselin doğusunda bulunan bir park alanının takas edilmesiyle ilgili olarak hazırladığı imar planı değişikliği teklifini görüştü.

İBB Planlama Müdürlüğü, Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanan plan değişikliği teklifini, kendi değerlendirmesini de ekleyerek İBB Meclisi’ne gönderdi.

İBB, PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİ UYGUN GÖRMEDİ

İBB Planlama Müdürlüğü’nün Üsküdar Belediyesi’nin plan değişikliği teklifi ile ilgili olarak meclise gönderdiği değerlendirmede özetle şöyle denildi:

“Teklif plan değişikliği ile 26.09.2016 onanlı Nazım İmar Planı’nda, ‘konut alanında’ kalan Üsküdar ilçesi, Kandilli Mahallesi, 946 ada, 33 parselin bir kısmının (yaklaşık 1.040 metrekare), ‘park alanında’ kalan 946 ada, 23 parselin doğusundaki, yaklaşık olarak aynı alansal büyüklükteki tescil dışı alanın ise ‘yüksek yoğunluklu konut alanına’ alındığı, konut alanı ve park alanı fonksiyonları yer değişikliği şeklinde hazırlandığı görülmekle birlikte, park alanı bütünlüğünün ve işlevselliğinin bozulduğu ve Yeşil Alan Tesisler Yapım Müdürlüğü’nce de teklifin bu yönüyle uygun bulunmadığı, 23 parselin doğusunda yer alan terkli alanın ‘konut alanına’ alınması ve tescil-satışa konu edilmesi halinde ikinci kez emsal hesabı alanına dahil edileceğinden ilave inşaat alanı getirebileceği, teklifin bu yönüyle yapı ve nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte olacağı düşünülmektedir.”

İBB’nin bu görüşüne rağmen Üsküdar Belediyesi’nden gelen plan değişikliği teklifi, İBB Meclisi’nde AKP’li üyelerin oy ve oyçokluğu ile kabul edildi. CHP ve İYİ Parti grupları teklife ret oyu verdi.

Kandilli sırtında Cemile Sultan Korusu’nun doğu kapısının karşısında yer alan söz konusu parsel, merkezi Ankara’da bulunan Büyükhanlı Kardeşler İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ’ye ait. İmar planlarında park olan yer, mevcutta 23 parsel maliklerince havuz olarak kullanılıyor. İmar Komisyonu’nun raporunda yer alan bilgiye göre, 33 ve 23 no’lu parsellerin sahipleri aynı. Parkı havuz olarak kullanan 23 no’lu parsel sahipleri, Üsküdar Belediyesi’ne, ‘ecrimisil’ olarak kira ödüyor.

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Atam🇹🇷
21.09.2022 18:03
20 ve 30 senede yaptıkları bütün mal varlıkları araştırılmalı verdikleri vergiler karşılaştırmalı aldıkları maaş karşılaştırmalı mal varlıklarının artış varsa hepsine el konulmalı ve hepsi yargılanmalı  
 
Atam🇹🇷
21.09.2022 18:01
2023 seçimlerini bekliyoruz ülkeyi batırdılar parayı pul ettiler milleti kuru ekmeğe muhtaç ettiler Türkiye borç batağına çevirdiler iktidar değiştiğinde bağımsız Türk adaletine hepsi hesap verecek🇹🇷🇹🇷  
 
Abbas
21.09.2022 17:49
Eskiden bir deyim vardı, zenginin kızını almak zor beslemesi kolay, çünkü hakkıyla zengin olan aç bile olsa söylemez, fakir ise bunlar gibi doymak bilmez, ne diyelim gözlerini toprak doyursun  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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