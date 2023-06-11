Mamak Belediyesine ait Mamak Millet Bahçesini su bastı

Mamak Belediye Başkanı AKP'li Murat Köse, her afette Mansur Yavaş'ı suçlayan paylaşımlar yapıyordu. Mamak Belediyesi'ne ait Mamak Millet Bahçesi sular altında kaldı.

Mamak Belediyesine ait Mamak Millet Bahçesini su bastı

Ankara’da etkili olan yağışlar sonrası şehrin kimi noktalarında sel ve taşkınlar yaşandı.

ABB tarafından yapılan açıklamada “Nüfus ve yerleşim artmasına rağmen ‘görünmez’ ve ‘pahalı’ denilerek altyapı ihmal edilmiştir. Bununla kalınmayıp gecekondu olan yerlerde yüksek katlı binalar yapılmış, imar artışları ile kent betona boğulmuştur... ASKİ bütçesinden eski dönemde pahalı su satılıp buradan elde edilen gelirle ABB’ye aktarılan 28 milyar TL altyapıya harcansaydı biz şu anda bu konuları konuşmuyor olacaktık. Bu sene ise ASKİ bütçesi -5 milyar liraya bağlandı” denilerek, ASKİ bütçesinden harcanan paralara dikkat çekildi.

AKP’Lİ MAMAK BELEDİYESİ’NİN MİLLET BAHÇESİ SULAR ALTINDA KALDI

Her doğal afette Mansur Yavaş’ı suçlayan AKP’li belediye başkanı Murat Köse’nin yönetimindeki Mamak Belediyesi tarafından yapılan Mamak Millet Bahçesi de sular altında kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Millet Bahçesi’nin sular altında kaldığı görülüyor.

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Sosyal medyada Millet Bahçesi’nin sular altında kaldığı videoyu paylaşan vatandaşlar, AKP’li Murat Köse’ye “Her sağanak yağmur yağışında algı operasyonu yapmak yerine mazgalları temizleseydiniz nasıl olurdu?” diyerek tepki gösterdi.

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