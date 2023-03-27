﻿Man Adası ve ahlaki ticaret

Her zaman söylerim AKP için iki önemli gösterge var.

Birincisi konut satışları, ikincisi ise borsanın yükselmesi.

Bu ikisi iyiyse eğer Türk ekonomisi şahlanmış durumda.

Eğer konut satışları düşüyorsa hemen devreye kamu bankaları sokuluyor ve düşük kredi ile satışlar yükseltiliyor.

Borsa düşünce hemen devreye yasal düzenlemeler giriyor.

Emeklilik fonlarının daha çok hisse alması sağlanıyor.

Bu da yetmez ise yine Varlık Fonu devreye girip kamu bankalarının yatırım fonları aracılığı ile hisse alıyor.

Alın size şahlanan ekonomi!

Borsa almış başını gidiyor!

Ekonomi iyi mi iyi!

Ya enflasyon ya cari açık, geçim sıkıntısı, pul olan TL ve daha yüzlerce sorun bir anda siliniyor gündemden.

Konut satışları yükseliyor borsa rekor kırıyor!

Kasası 60 milyar dolar eksi olan bir ülkenin borsası nasıl rekor kırar diyorsanız, bakınız lütfen İstanbul Borsası'na...

Borsanın yükselmesi için adeta her şey mübah hâle geldi.

Mesela son halka arzlar.

Türkiye'nin önemli holdinglerinden birinin bir şirketi halka arz ediliyor. Halka arz eden Garanti Yatırım. Kurum her şeyi yasal ve şeffaf yapıyor.

Halka arz bitiyor ve KAP açıklamasından öğreniyoruz ki, hissenin büyük bir bölümüne talep Man Adası ve Bahama Adaları gibi vergi cenneti bölgelerden geliyor. Yani yasal denetimin olduğu ülkelerden değil de kara para cennetinden geliyor.

Bu hisse senedi 1 hafta gibi kısa sürede yüzde 78 prim yaptı.

Türkçesi Man Adası'ndaki yatırımcılar Türkiye gibi bir ülkede bir haftada parasını katladı.

Bu şirketin halka arzı tamamen yasal!

Peki en önemli soru:

Ne kadar ahlaki bir ticaret?

Garanti Yatırım gibi çok ciddi ve büyük bir aracı kurum, etik tartışmasının yapıldığı bu halka arzda nasıl yer aldı?

Türkiye'de şu an her şeyin üstü kalın bir halı ile örtülmüş durumda.

Eminim ki, o halının altındakileri göreceğimiz günler gelecektir.