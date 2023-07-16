Manavgat’taki orman yangınında ihmal iddiası

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 1,5 hektarlık makilik ve çalılıktan oluşan ormanlık alanının zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı. Ancak bölgedeki yangının bir ihmal sonucu ortaya çıktığı iddia edildi.

KAYNAK: İHA
Manavgat’taki orman yangınında ihmal iddiası

Manavgat’ın Bereket Mahallesi Hacıbükü mevkiinde çıkan orman yangını Orman İşletmesine ait 8 arazöz, 4 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 3 uçak, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye ile jandarma timinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yangında 1.5 hektar bozuk orman zarar gördü.

Yangının ormana yakın bölgede sera yapılan bölgeden başladığı ve sera demirlerinin kaynağının yapılması veya spiralle kesilmesi sırasında çıkan ateşten çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

2 İŞÇİ KARAKOLA GÖTÜRDÜ

Taşağıl Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, orman yetkililerinin de değerlendirmeleri dahilinde sera yapımında çalışan 2 işçiyi ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

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