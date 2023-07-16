Çanakkale'de orman yangını büyüyor. Tahliyeler başladı

Çanakkale’de Kızılkeçili köyüne yakın ormanlık alanda çıkan iki farklı yangın Musaköy ve Kemel köyüne sıçradı. Yangın nedeniyle Kemel köyü boşaltıldı, vatandaşlar yurda yerleştirildi.

KAYNAK: İHA
Çanakkale'de orman yangını büyüyor. Tahliyeler başladı

Yangın, saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangının kontrol altına alınması için 7 helikopter ve 4 uçak ile 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. aw936465-02.jpg

BÖLGEYE TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor. Bölgeye Balıkesir ve Bursa'dan takviye arazöz ve itfaiye araçları sevk edildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yangın bölgesindeki çalışmaları koordine ediyor. aw936465-01.jpg
Kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle Kemel köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar otobüslerle Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'na gönderildi. aw936465-03.jpg

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, Valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir.” denildi.

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