İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Hatay'daki yangınla ilgili iki kişi gözaltın alındı

Gündüz çıkan yangının devam ettiği Hatay’da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, Hatay’da iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

KAYNAK: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Hatay'daki yangınla ilgili iki kişi gözaltın alındı

Hatay Belen'e bağlı Soğukoluk yaylası Derebahçe Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Hatay Belen’de orman yangının devam ettiği bölgeye gitti.

aliyerlikaya.jpg“2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI”

Yangın bölgesindeki son durumu aktaran Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay Çanakkale ve Mersin'deki vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibariyle can kaybımız yok. Yaralımız yok. Belen'le ilgili 13.37'de ihbar geldiği andan itibaren gerek Tarım ve Orman Bakanlığımız biz de İçişleri Bakanlığı ailesi olarak çalışma yürütüldü. Bir orman yangını olduğu an içimiz yanıyor. Bir seferberlik ortamında kurum ve kuruluşlar olay yerine geliyor. Yangın bölgesinde riskli haneler tahliye edildi. Issız yerler hariç tahliye edildi. 7 evimiz yandı, 4 araçta hasar var. Yangının sebebiyle ilgili jandarmamız çalıştı. Armutçuk mevkinde 2 kişi bahçelerindeki sazlık alanı temizlemek için ateş yakıyorlar ve kontrol edemiyorlar ve ciğerlerimizin yanmasına neden oluyorlar. Adli süreç başlatıldı. Yakalandılar. “

“ÇANAKKALE’DE TAHLİYE”

Çanakkale'de de tedbir amaçlı orada yaşayan vatandaşlarımızı tahliye ettik. Akabinde Mersin'de yangın çıktı. Maalesef 5 ev yandı. Meteorolojik uyarılara hassasiyet göstermemiz lazım. Çanakkale ve MErsin'de de yangının sebebi noktasında jandarmamız titizlikle çalışıyor."

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