Mersin'de orman yangını: 3 mahallede evler boşaltıldı

Mersin Gülnar'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterle de müdahale ediliyor. 3 mahalledeki evlerse tedbiren boşaltıldı.

KAYNAK: AA
Mersin'de orman yangını: 3 mahallede evler boşaltıldı

Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye 4 söndürme helikopteri, 30 arazöz, çok sayıda ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

aa-20230716-31694598-31694595-mersin-gulnarda-orman-yangini.jpgBAZI MAHALLELERDE EVLER BOŞALTILDI

Rüzgarın etkisiyle alevlerin, Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradığı bölgeye, itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi.

Çavuşlar, Korucuk ve Tepe mahallelerinde bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı.

aa-20230716-31694598-31694597-mersin-gulnarda-orman-yangini.jpgMersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yangına karadan müdahale devam ederken, bölgeye yönlendirilen gece görüşlü helikopter de alevlere havadan müdahalede bulunuyor.

aa-20230716-31695427-31695426-mersin-gulnarda-orman-yangini.jpgBölgenin sarp arazi yapısı, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

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