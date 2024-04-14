Manchester City 5 attı liderliğe yükseldi

Kaynak: AA
Manchester City 5 attı liderliğe yükseldi
İngiltere Premier Lig'de Luton Town'ı 5-1 yenen Manchester City liderliğe yükseldi.

İngiltere Premier Lig'de Luton Town'ı 5-1 yenen Manchester City, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

City'nin gollerini 2. dakikada Daiki Hashioka (kendi kalesine), 64. dakikada Mateo Kovacic, 76. dakikada Erling Haaland (penaltı), 87. dakikada Jeremy Doku ve 90+3. dakikada Josko Gvardiol attı.

Luton Town'ın tek golü 81. dakikada Ross Barkley'den geldi.

Manchester City, 73 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, ligde kalma mücadelesi veren Luton Town, 25 puanda kaldı.

Premier Lig'de oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Newcastle United-Tottenham: 4-0

Nottingham Forest-Wolverhampton: 2-2

Brentford-Sheffield United: 2-0

Burnley-Brighton Hove Albion: 1-1

Son Haberler
Bursa’da silahlı kavga: 2 yaralı Yerel Haberler
Bursa’da silahlı kavga: 2 yaralı
JPMorgan’ın ilk çeyrek bilançosu dudak uçuklattı Ekonomi
JPMorgan’ın ilk çeyrek bilançosu dudak uçuklattı
Nesli tükenme tehlikesindeki akbaba Kars’ta görüntülendi Yaşam
Nesli tükenme tehlikesindeki akbaba Kars’ta görüntülendi
Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı Yerel Haberler
Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Mihrabad Havalimanı'nda uçuşların iptal süresi uzatıldı Gündem
Mihrabad Havalimanı'nda uçuşların iptal süresi uzatıldı
Şarkıcı Zara'dan estetik itirafı. 'Kimse yalan söylemesin' Magazin
Şarkıcı Zara'dan estetik itirafı. 'Kimse yalan söylemesin'