Manchester City 5 attı liderliğe yükseldi

İngiltere Premier Lig'de Luton Town'ı 5-1 yenen Manchester City, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
City'nin gollerini 2. dakikada Daiki Hashioka (kendi kalesine), 64. dakikada Mateo Kovacic, 76. dakikada Erling Haaland (penaltı), 87. dakikada Jeremy Doku ve 90+3. dakikada Josko Gvardiol attı.
Luton Town'ın tek golü 81. dakikada Ross Barkley'den geldi.
Manchester City, 73 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, ligde kalma mücadelesi veren Luton Town, 25 puanda kaldı.
Premier Lig'de oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Newcastle United-Tottenham: 4-0
Nottingham Forest-Wolverhampton: 2-2
Brentford-Sheffield United: 2-0
Burnley-Brighton Hove Albion: 1-1