TSYD 61 yaşında

Türkiye’nin en önemli basın kuruluşlarından biri olan Türkiye Spor Yazarları Derneği ( TSYD) 61 yaşına girdi.

Yıldönümü ile ilgili bir mesaj yayınlayan TSYD, "14 Nisan 1963’de, yani bundan tam 61 sene önce 22 gazeteciyle başlayan yolculuk bugün yazarı çizeri, muhabiri foto muhabiri, TV’cisi Radyocusuyla 2000 emekçiye ulaştı. Ne mutludur ki TSYD Türkiye’nin dört bir yanındaki 11 şube ve 70 temsilcisiyle ülkenin en güçlü medya kuruluşu oldu. Ama hepsinden önemlisi Atatürk’ün çizdiği yolda, gerektiğinde kalemini kıran ama satmayan üyeleriyle.. Doğum günün kutlu olsun TSYD. Nice senelere” ifadelerini kullandı