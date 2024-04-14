Olympiakos maçı sonrası Fenerbahçe soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı

Kaynak: Sabah
Olympiakos maçı sonrası Fenerbahçe soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı
Çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de soyunma odasında konuşulanlar umutlandırdı.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos ile karşılaştı.

Yunanistan’da oynanan mücadelede ev sahibi ekibin 3-0 önde olduğu maç sarı-lacivertlilerin son kısımdaki çabaları ile 3-2 sona erdi.

Fenerbahçe her ne kadar skor avantajı rakibine vermiş olsada teknik heyet ve oyuncular maçın ardından umutlu gözüktü.

Soyunma odasında galibiyete inançlarının tam olduğunu belirten futbolcular hep bir ağızdan, "Bu oyunumuzu oynarsak İstanbul'da biz bu turu geçeriz" dedi.

Oyuncularının azminden memnun olan İsmail Kartal ise öğrencilerine, “Hepinizle gurur duyuyorum. Skor olarak kazanamadık ama oyun olarak kazandık. Bu oyunu İstanbul'da da sergilersek yarı finale çıkarız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Olympiakos arasındaki ikinci maç 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

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