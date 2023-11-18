Manchester City için küme düşme tehlikesi. Federasyon harekete geçti

The Times'da yer alan habere göre Everton’ın finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 10 puan silme cezasının ardından Manchester City ve Chelsea küme düşme cezası alabilir.

115 İHLALLE SUÇLANIYORLAR

Martyn Ziegler imzalı habere göre Everton'a verilen ceza Premier Lig kurallarının tek bir ihlali nedeniyle verilirken, City 115 ihlal iddiasıyla suçlanıyor.

İKİ SENEYİ BULABİLİR

Everton'a 10 puan silme cezası veren İngiltere Futbol Federasyonu'nun City'ye vereceği cezanın iki seneyi bulabileceği aktarıldı.

CHESLEA'DE SORUŞTURMA ALTINDA

Chelsea’nin de soruşturma altında olduğunun belirtildiği haberde yeni sahiplerinin, önceki sahiplik sırasında Premier Lig kurallarını ihlal edecek önemli ödemeleri kendi kendilerine bildirdikleri göz önüne alındığında suçlamalar kaçınılmaz görünüyor.

KÜME DÜŞEBİLİRLER

İki kulübün de karşı karşıya kaldığı suçlamaların ardından küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecekleri vurgulandı.