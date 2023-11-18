Manchester City için küme düşme tehlikesi. Federasyon harekete geçti

Finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 115 ayrı ihlalle suçlanan Manchester City kümde düşme cezası alabilir.

Manchester City için küme düşme tehlikesi. Federasyon harekete geçti

The Times'da yer alan habere göre Everton’ın finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 10 puan silme cezasının ardından Manchester City ve Chelsea küme düşme cezası alabilir.

115 İHLALLE SUÇLANIYORLAR
Martyn Ziegler imzalı habere göre Everton'a verilen ceza Premier Lig kurallarının tek bir ihlali nedeniyle verilirken, City 115 ihlal iddiasıyla suçlanıyor.

İKİ SENEYİ BULABİLİR
Everton'a 10 puan silme cezası veren İngiltere Futbol Federasyonu'nun City'ye vereceği cezanın iki seneyi bulabileceği aktarıldı.

CHESLEA'DE SORUŞTURMA ALTINDA
Chelsea’nin de soruşturma altında olduğunun belirtildiği haberde yeni sahiplerinin, önceki sahiplik sırasında Premier Lig kurallarını ihlal edecek önemli ödemeleri kendi kendilerine bildirdikleri göz önüne alındığında suçlamalar kaçınılmaz görünüyor.

KÜME DÜŞEBİLİRLER
İki kulübün de karşı karşıya kaldığı suçlamaların ardından küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecekleri vurgulandı.

Öne Çıkanlar
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Türkiye Kıbrıs'ta deniz üssü kuruyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu açıkladı Gündem
Türkiye Kıbrıs'ta deniz üssü kuruyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu açıkladı
Wilfried Zaha kadro dışı kaldı. Yaptığı ayıbı hocası açıkladı Spor
Wilfried Zaha kadro dışı kaldı. Yaptığı ayıbı hocası açıkladı
KKTC vatandaşlarının Gazze'den tahliyesi başladı Dünya
KKTC vatandaşlarının Gazze'den tahliyesi başladı
Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 57'ye yükseldi Dünya
Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 57'ye yükseldi
Alanya'da tatil yapan Rus çiftin valizlerinden çıkanlar şok etti. 10 tane valizi ağzına kadar doldurmuşlar Gündem
Alanya'da tatil yapan Rus çiftin valizlerinden çıkanlar şok etti. 10 tane valizi ağzına kadar doldurmuşlar
Malatya’da kaza, 1 ölü 1 yaralı Gündem
Malatya’da kaza, 1 ölü 1 yaralı
Ayvacık açıklarında 43 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Ayvacık açıklarında 43 kaçak göçmen yakalandı