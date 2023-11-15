Manchester City'nin geliri açıklandı. Premier Lig tarihine geçtiler

İngiliz devi Manchester City'in geçen sezon elde ettiği gelir ve karla Premier Lig rekoru kırdı.

Çağlar Bülent Sansar KAYNAK: Haber Merkezi
Manchester City'nin geliri açıklandı. Premier Lig tarihine geçtiler

Manchester City 2022-23 sezonunu tarihi başarılarla tamamlamıştı. 3 kupalı sezonun karşılığı finansal anlamda da müthiş oldu.

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Manchester City, sosyal medya hesabı üzerinden 3 kupayla tarihi başarı elde ettiği ve üst üste ikinci kez rekor gelir ve kar açıkladığı 2022-2023 sezonunun finansal raporunu yayınlandı.

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Raporda, "Kulüp, önceki 12 aya göre 99,8 milyon sterlin artışla 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin kar bildirdi; bu da önceki yılın rekoru olan 41,7 milyon sterlinin neredeyse 2 katıdır." bilgisi verildi.
Manchester City'nin gelir ve kar rekorları, 1999'da Manchester United'ın ardından aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanan ikinci İngiliz kulübü oldukları 2022-2023'ün ardından geldi.

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