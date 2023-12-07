Böyle takas görülmedi. Galatasaray'ın rakibinden çılgın plan

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'ın dev bir takasa hazırlandığı ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Böyle takas görülmedi. Galatasaray'ın rakibinden çılgın plan

Manchester United, Eylül ayında oynanan ve kaybedilen Arsenal maçı sonrasında kadro dışı bırakılan Jadon Sancho alternatif arayışlarını sürdürüyor.

Sık sık Khvicha Kvaratskhelia'nın adı geçse de son zamanlarda Alejandro Garnacho'nun gösterdiği performansla sol kanatta transfere ihtiyaç duymadığını düşünen Manchester United gözünü Borussia Dortmund forması giyen Donyell Malen'ı istiyor.

FLAŞ İDDİA

Manchester United'da kadro dışı bırakıldıktan sonra adı sık sık Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Jadon Sancho için flaş bir iddia var.

Bild'de yer alan habere göre Borussia Dortmund, Jadon Sancho'yu tekrardan kadrosuna katmak için harekete geçti. Manchester United'da gözüne kestirdiği 24 yaşındaki Hollandalı kanat için Jadon Sancho'yu takasta kullanmak istiyor.

26 MİLYON EURO

Haberin devamında ise Donyell Malen'in, İngiltere'de oynamaya sıcak baktığı ve Borussia Dortmund'un, Donyell Malen için 26 milyon euro bandında gelecek bir teklife sıcak bakabileceği belirtildi.

Ancak Jadon Sancho'nun tekrardan Signal Iduna Park'ta forma giyebilmesi için Manchester United'da kazandığı yıllık 19.5 milyon euroluk maaşında indirime gidecek.

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