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Fenerbahçe'nin eski yıldızı paylaşılamıyor. Şimdi de Manchester

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olduktan sonra müthiş bir çıkış yakalayan Kim Min-Jae için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 20:28
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Manchester devrede! Napoli'yie Kim Min-Jae korkusu sardı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı paylaşılamıyor. Şimdi de Manchester
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İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli, performansıyla devleri peşine takan Kim için yeni bir sözleşme teklifi hazırladı.
Haberde İtalyan ekibinin yıldız oyuncunun sözleşmesini yenileyerek çıkış maddesini arttırmayı hedeflediği ifade edildi.
Kim Min Jae'nin daha önce serbest kalma maddesi 50 milyon Euro olarak belirlenmişti.
Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli'ye İngiltere'den kötü bir haber geldi. Savunmada ciddi sıkıntılar yaşayan İngiliz devi Manchester United, Güney Koreli oyuncuyu listesinin tepesine eklediği aktarıldı.

Yaz transfer döneminde hamle yapmaya hazırlanan MANU'nun Kim Min Jae için 50 milyon Euro'Luk serbest kalma maddesini ödeyerek kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
Yaşanan bu gelişmeler ile birlikte Napoli'nin yeni sözleşme konusunda elinin gittikçe zayıfladığı ifade edildi.

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