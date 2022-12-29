Fenerbahçe 15 bin TL olan kulüp üyeliğine astronomik zam yaptı

Fenarbahçe taraftarı'na büyük şok. Kongre üyesi olmak isteyen Sarı - Lacivertli taraftarlara kötü haber resmi internet sitesi üzerinden duyruldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 1 Ocak 2023 itibarıyla kongre üyeliği ücretinin 15 bin TL yerine 50 bin TL olacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçemize dair sahip olunan en kıymetli kimliklerden biri olan Fenerbahçe Kongre Üyeliği, asırlık çınarımıza olan aidiyetin en önemli göstergelerinden biridir.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün geleceğinde söz sahibi olmak, alacağı kararlarda etkin rol almak için her Fenerbahçelinin sahip olmak isteyeceği eşsiz bir ayrıcalık olan Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyeliği ücretinde değişikliğe gidilmiştir.

Fenerbahçe Kongre Üyeliği ücreti, tüm ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak, Kulübümüzün yapısı değerlendirilerek belirlenmiş; kongre üyelerimizden gelen öneri ve talepler de dikkate alınmış, mevcut yapımızı her açıdan güçlendirmek ve desteklemek adına 1 Ocak 2023 itibarıyla 50.000 TL olmuştur.

Uzun süredir devam eden bu süreçte, tüm dinamikler göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır.

1 Ocak 2023 öncesinde yapılan tüm üyelik başvuruları mevcut bedel üzerinden değerlendirilecektir.

Fenerbahçe Üyeliğinin tanımsız, karşılıksız olduğu bilinciyle yaşayan, Fenerbahçe Kongre Üyesi olma arzusunu taşıyan tüm taraftarlarımızın bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü