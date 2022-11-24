24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de

Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de

Herkes birbirine aynı soruyu soruyor. Ama cevabını kimse bilmiyor...

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 23:12
Takip Et

Kim bu 'Kim'ler: Güney Kore'de 6 futbolcu aynı isimden

Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
+
Aa
-

Dikkat ettiniz mi?
Bugün Uruguay ile golsüz berabere kalan Güney Kore'de tam 6 oyuncunun soyadı; KİM.
Dört defans oyuncusu ve kaleci, hepsinin adı Kim!
Kalede Kim Seung-Gyu , savunmada Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon ve Kim Jin-Su.
Ayrıca yedek kulübesinde oturan Kim Tae-Hwan.
Tam 6 futbolcu.
Peki nereden geliyor bu kim soyadı?
Güney Kore 52 milyonluk bir nüfusa sahip.Bunca insan sadece 300'e yaklaşık isim kullanıyor.
Nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının kullandığı isimler beş tane.
Kim, Lee, Park, Choi ve Jung.
Çünkü imparatorluk döneminde halk uzun yıllar boyunca, sadece aristokrat, soylu bir ailenin soyadını kullanmak zorundaydı.
Bu o aileye bağlılığın ve hizmet etmesinin ifadesiydi.
Büyük çoğunluk toplumda saygı görmek için soylularla ilişkilendirilen bu isimleri seçti.
Güney Kore'de soyadlarının dağılımı şöyle.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
3
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
4
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
5
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
6
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Araç sahipleri dikkat... Benzine zam, motorine indirim geldi
7
﻿Araç sahipleri dikkat... Benzine zam, motorine indirim geldi
﻿Araç sahipleri dikkat... Benzine zam, motorine indirim geldi
﻿Bayraktar TB2 SİHA’lara bir ülke daha talip oldu
﻿Bayraktar TB2 SİHA’lara bir ülke daha talip oldu
﻿Bayraktar TB2 SİHA’lara bir ülke daha talip oldu
﻿Zonguldak'ta para üstü tartışmasında taksici bıçaklandı
﻿Zonguldak'ta para üstü tartışmasında taksici bıçaklandı
﻿Zonguldak'ta para üstü tartışmasında taksici bıçaklandı
﻿Putin: Devlet kuruluşlarının kaliteli çalışmaya ihtiyacı var
﻿Putin: Devlet kuruluşlarının kaliteli çalışmaya ihtiyacı var
﻿Putin: Devlet kuruluşlarının kaliteli çalışmaya ihtiyacı var
﻿Yüksekova Nehil Sazlığı'ndaki yangın sürüyor
﻿Yüksekova Nehil Sazlığı'ndaki yangın sürüyor
﻿Yüksekova Nehil Sazlığı'ndaki yangın sürüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.