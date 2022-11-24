Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de

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Bugün Uruguay ile golsüz berabere kalan Güney Kore'de tam 6 oyuncunun soyadı; KİM.

Dört defans oyuncusu ve kaleci, hepsinin adı Kim!

Kalede Kim Seung-Gyu , savunmada Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon ve Kim Jin-Su.

Ayrıca yedek kulübesinde oturan Kim Tae-Hwan.

Tam 6 futbolcu.

Peki nereden geliyor bu kim soyadı?

Güney Kore 52 milyonluk bir nüfusa sahip.Bunca insan sadece 300'e yaklaşık isim kullanıyor.

Nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının kullandığı isimler beş tane.

Kim, Lee, Park, Choi ve Jung.

Çünkü imparatorluk döneminde halk uzun yıllar boyunca, sadece aristokrat, soylu bir ailenin soyadını kullanmak zorundaydı.

Bu o aileye bağlılığın ve hizmet etmesinin ifadesiydi.

Büyük çoğunluk toplumda saygı görmek için soylularla ilişkilendirilen bu isimleri seçti.

Güney Kore'de soyadlarının dağılımı şöyle.