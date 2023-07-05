Manchester United Altay Bayındır'a talip oldu

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Onana transferinde görüşmelerin uzaması sebebiyle rotayı Altay Bayındır'a çevirdi.

Manchester United Altay Bayındır'a talip oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Teknik direktör Erik Ten Hag’ın isteği üzerine önümüzdeki sezon için kalede David De Gea’ya bir alternatif bulmak isteyen İngiliz ekibi Manchester United aradığı file bekçisini Süper Lig’de buldu.

İLK TEKLİF YAPILDI
İngiliz basınının haberine göre, Inter’in görüşmelerde ayak diretmesinden dolayı Onana transferinden vazgeçen Kırmızı şeytanlar Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Altay Bayındır için görüşmelere başladı. Haberde ayrıca Manchester United’ın bu transferi gerçekleştirmek için sarı-lacivertlilere 2.5 milyon sterlin değerinde bir teklifte bulunduğu da ifade edildi.

PERFORMANSI
Yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu erken kapatan Altay Bayındır Fenerbahçe formasıyla bu sezon 40 maça çıkarken bu maçların 14’ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

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